\n\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u061b \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0646\u062f\u0627\u0645\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u06a9\u0631\u062c \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0645\u0637\u0627\u0644\u0639\u0647 \u062f\u0631 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0644\u062f \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u062e\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0628\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0645\u062a\u06af\u0627\u0647 \u06a9\u0631\u062c \u0627\u0647\u062f\u0627 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u0637\u0627\u0644\u0639\u0647 \u0633\u0627\u0644\u0645 \u0648 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0648 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u060c \u06af\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0633\u0637\u062d \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0648 \u0641\u06a9\u0631\u06cc \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0641\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0