به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلای امام خمینی گفت: غرب از تسلیم کردن ملت ایران در برابر جنگ نظامی مأیوس شده و تنها امیدش ایجاد نارضایتی عمومی و تضعیف تاب‌آوری مردم از طریق فشار روانی است تا مردمی که این همه از نظام حمایت می‌کنند از آن دست بکشند.

وی با اشاره به موضوع مکانیزم ماشه اظهار کرد: این موضوع به لحاظ اصولی و قانونی قابل قبول نیست؛ از همین رو دو عضو دائم شورای امنیت _روسیه و چین_ نیز با صراحت مخالفت خود را با فعال‌سازی آن اعلام کردند و آن را اقدامی سیاسی و غیرقابل قبول دانستند.

وی با طرح این پرسش که چرا اروپایی‌ها با وجود آمادگی ایران برای مذاکره، همچنان بر اجرای مکانیزم ماشه پافشاری کردند تصریح کرد: غربیها در حقیقت به دنبال این هستند مردم را از لحاظ روانی ناراحت و از نظام ناراضی کنند.

خطیب نماز جمعه تبریز با بیان اینکه دولت در برابر مکانیزم ماشه دو وظیفه اساسی دارد اظهار کرد: مسئولان دولت باید درباره معیشت مردم حساس باشند و ضروریات و کالا‌های اساسی را به‌وفور و به‌طور عادلانه در اختیار آنان قرار دهند تا گرانی و تورمی ایجاد نشود و مایحتاج عمومی به‌راحتی به دست مردم برسد.

وی افزود: وظیفه دوم دولت، برخورد جدی و قاطع با سودجویان و محتکران است؛ چه آنهایی که سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند هرچند تعدادشان اندک است و چه کسانی که به‌صورت فردی در پی سوءاستفاده از شرایط اقتصادی هستند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل خاطرنشان کرد: دولت باید سیاست‌های ضدتورمی را به‌کار گیرد. بحمدالله مسئولان اقتصادی کشور تحصیل‌کرده این عرصه هستند و تجربه علمی و عملی کافی در داخل و خارج دارند و مدعی هستند می دانند در شرایط جنگی چگونه باید از شدت تورم کاست و اقتصاد را مدیریت کرد.

خطیب نماز جمعه تبریز ادامه داد: نباید همه مشکلات کشور را به مذاکرات گره زد. امروز شرایط همانند دوران جنگ است و دولت باید با اجرای سیاست‌های ضدتورمی اجازه ندهد مردم به‌ویژه قشرهای آسیب‌پذیر در تنگنا قرار گیرند.

وی تأکید کرد: از دولتمردان می‌خواهیم بیش از پیش مراقب معیشت مردم باشند و در این زمینه اقدامات عملی و ملموس انجام دهند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه ملت ایران ۴۶ سال است در برابر فشار‌ها ایستاده و همچنان ایستادگی خواهد کرد خاطرنشان کرد: نباید فریب جنگ روانی دشمن را خورد. برخی افراد به معاملات طلا و ارز دامن می‌زنند و بازار را ملتهب می‌کنند؛ این کار‌ها خلاف شرع و گناه است. مردم باید مراقب باشند با فرصت‌طلبان همراه نشوند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تأکید بر لزوم برخورد جدی با شایعه‌پراکنان افزود: هر کس در فضای حقیقی یا مجازی با هر عنوان، لباس و سِمت به آرامش و انسجام ملی آسیب بزند، باید با او برخورد قانونی صورت گیرد. اگر دیدید کسی شایعه‌پراکنی می‌کند تا بازار را ملتهب کند، ابتدا او را نصیحت کنید و اگر اصلاح نشد، به نیرو‌های امنیتی گزارش دهید.

وی افزود: ملت ما باید بدانند که اگر مجموعه تحریم‌های شورای امنیت در یک کفه ترازو و تحریم‌های آمریکا و اروپا کفه دیگر ترازو قرار بگیرند، در حقیقت این‌ها دنبال ایجاد جو روانی اقتصادی در داخل کشور هستند تا اقتصاد، بازار و مردم ما احساس نگرانی کنند و به نوعی بتوانند حلقه زنجیره اقتدار ما را که حلقه اقتصادی است تضعیف کنند.

امام جمعه تبریز گفت: مردم باید هوشمندانه متوجه ترفند سه کشور اروپایی که حتما هم پشت پرده هماهنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند باشند و در واقع محکم در مقابل زیاده خواهی آنها بایستند، در هر صورت نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت دفاع از عزت، اقتدار و تمامیت ارضی و حیثیت ملی خود در عرصه ایستاده است.

وی اظهار کرد: اسرائیل روزبه‌روز به لحظه از بین رفتن خود نزدیک می‌شود و در داخل و خارج به لجن کشیده شده است. همه مردم دنیا علیه اسرائیل قیام کرده‌اند و ما هم حمایت خود را از کاروان صمود اعلام می‌کنیم و اسرائیل هرچقدر هم جلوی آنها را بگیرد ان‌شاءالله با دست جبهه مقاومت و نیرو‌های بین‌المللی به زودی به خاک ذلت کشیده می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در بخش دیگری از خطبه ها با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: پلیس وظیفه دارد قانون را با قدرت اجرا کند. با ترافیکی که روزبه‌روز بیشتر می‌شود، صرفاً با خواهش و تمنا نمی‌توان مشکلات را حل کرد. نیروی انتظامی باید مقتدر باشد. مردم نیز باید از پلیس در مقابله با اراذل و اوباش حمایت کنند؛ چراکه پلیسی که اقتدار نداشته باشد، نمی‌تواند امنیت خانه و کوچه ما را حفظ کند.

وی همچنین با اشاره به روز جهانی کودک خطاب به خانواده‌ها اظهار کرد: زوج‌های جوان باید به فرزندآوری توجه کنند و از روزی فرزندان خود نترسند. همچنین ضروری است از همان دوران کودکی، تربیت دینی را آغاز کنند و کودکان را با اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و قرآن آشنا سازند و نگذارندقلب‌هایشان با حاشیه‌ها پر شود.

امام جمعه تبریز با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه(سلام الله علیها) هم گفت: شیعیان همواره به آستان این بانوی ارجمند اسلام رجوع می‌کنند و از او غافل نمی‌شوند. اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) در شهر قم حرمی دارند و حضرت معصومه(س) می‌تواند الگویی ارزشمند برای بانوان جوان امروز باشد.