پخش زنده
امروز: -
امام جمعه تبریز تضعیف تاب آوری و مقاومت ملت ایران و ایجاد جو روانی اقتصادی را در کشور تنها هدف اروپاییها از فعال کردن مکانیزم ماشه دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبههای نماز جمعه این هفته در مصلای امام خمینی گفت: غرب از تسلیم کردن ملت ایران در برابر جنگ نظامی مأیوس شده و تنها امیدش ایجاد نارضایتی عمومی و تضعیف تابآوری مردم از طریق فشار روانی است تا مردمی که این همه از نظام حمایت میکنند از آن دست بکشند.
وی با اشاره به موضوع مکانیزم ماشه اظهار کرد: این موضوع به لحاظ اصولی و قانونی قابل قبول نیست؛ از همین رو دو عضو دائم شورای امنیت _روسیه و چین_ نیز با صراحت مخالفت خود را با فعالسازی آن اعلام کردند و آن را اقدامی سیاسی و غیرقابل قبول دانستند.
وی با طرح این پرسش که چرا اروپاییها با وجود آمادگی ایران برای مذاکره، همچنان بر اجرای مکانیزم ماشه پافشاری کردند تصریح کرد: غربیها در حقیقت به دنبال این هستند مردم را از لحاظ روانی ناراحت و از نظام ناراضی کنند.
خطیب نماز جمعه تبریز با بیان اینکه دولت در برابر مکانیزم ماشه دو وظیفه اساسی دارد اظهار کرد: مسئولان دولت باید درباره معیشت مردم حساس باشند و ضروریات و کالاهای اساسی را بهوفور و بهطور عادلانه در اختیار آنان قرار دهند تا گرانی و تورمی ایجاد نشود و مایحتاج عمومی بهراحتی به دست مردم برسد.
وی افزود: وظیفه دوم دولت، برخورد جدی و قاطع با سودجویان و محتکران است؛ چه آنهایی که سازمانیافته فعالیت میکنند هرچند تعدادشان اندک است و چه کسانی که بهصورت فردی در پی سوءاستفاده از شرایط اقتصادی هستند.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل خاطرنشان کرد: دولت باید سیاستهای ضدتورمی را بهکار گیرد. بحمدالله مسئولان اقتصادی کشور تحصیلکرده این عرصه هستند و تجربه علمی و عملی کافی در داخل و خارج دارند و مدعی هستند می دانند در شرایط جنگی چگونه باید از شدت تورم کاست و اقتصاد را مدیریت کرد.
خطیب نماز جمعه تبریز ادامه داد: نباید همه مشکلات کشور را به مذاکرات گره زد. امروز شرایط همانند دوران جنگ است و دولت باید با اجرای سیاستهای ضدتورمی اجازه ندهد مردم بهویژه قشرهای آسیبپذیر در تنگنا قرار گیرند.
وی تأکید کرد: از دولتمردان میخواهیم بیش از پیش مراقب معیشت مردم باشند و در این زمینه اقدامات عملی و ملموس انجام دهند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه ملت ایران ۴۶ سال است در برابر فشارها ایستاده و همچنان ایستادگی خواهد کرد خاطرنشان کرد: نباید فریب جنگ روانی دشمن را خورد. برخی افراد به معاملات طلا و ارز دامن میزنند و بازار را ملتهب میکنند؛ این کارها خلاف شرع و گناه است. مردم باید مراقب باشند با فرصتطلبان همراه نشوند.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل با تأکید بر لزوم برخورد جدی با شایعهپراکنان افزود: هر کس در فضای حقیقی یا مجازی با هر عنوان، لباس و سِمت به آرامش و انسجام ملی آسیب بزند، باید با او برخورد قانونی صورت گیرد. اگر دیدید کسی شایعهپراکنی میکند تا بازار را ملتهب کند، ابتدا او را نصیحت کنید و اگر اصلاح نشد، به نیروهای امنیتی گزارش دهید.
وی افزود: ملت ما باید بدانند که اگر مجموعه تحریمهای شورای امنیت در یک کفه ترازو و تحریمهای آمریکا و اروپا کفه دیگر ترازو قرار بگیرند، در حقیقت اینها دنبال ایجاد جو روانی اقتصادی در داخل کشور هستند تا اقتصاد، بازار و مردم ما احساس نگرانی کنند و به نوعی بتوانند حلقه زنجیره اقتدار ما را که حلقه اقتصادی است تضعیف کنند.
امام جمعه تبریز گفت: مردم باید هوشمندانه متوجه ترفند سه کشور اروپایی که حتما هم پشت پرده هماهنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند باشند و در واقع محکم در مقابل زیاده خواهی آنها بایستند، در هر صورت نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت دفاع از عزت، اقتدار و تمامیت ارضی و حیثیت ملی خود در عرصه ایستاده است.
وی اظهار کرد: اسرائیل روزبهروز به لحظه از بین رفتن خود نزدیک میشود و در داخل و خارج به لجن کشیده شده است. همه مردم دنیا علیه اسرائیل قیام کردهاند و ما هم حمایت خود را از کاروان صمود اعلام میکنیم و اسرائیل هرچقدر هم جلوی آنها را بگیرد انشاءالله با دست جبهه مقاومت و نیروهای بینالمللی به زودی به خاک ذلت کشیده میشود.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل در بخش دیگری از خطبه ها با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: پلیس وظیفه دارد قانون را با قدرت اجرا کند. با ترافیکی که روزبهروز بیشتر میشود، صرفاً با خواهش و تمنا نمیتوان مشکلات را حل کرد. نیروی انتظامی باید مقتدر باشد. مردم نیز باید از پلیس در مقابله با اراذل و اوباش حمایت کنند؛ چراکه پلیسی که اقتدار نداشته باشد، نمیتواند امنیت خانه و کوچه ما را حفظ کند.
وی همچنین با اشاره به روز جهانی کودک خطاب به خانوادهها اظهار کرد: زوجهای جوان باید به فرزندآوری توجه کنند و از روزی فرزندان خود نترسند. همچنین ضروری است از همان دوران کودکی، تربیت دینی را آغاز کنند و کودکان را با اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و قرآن آشنا سازند و نگذارندقلبهایشان با حاشیهها پر شود.
امام جمعه تبریز با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه(سلام الله علیها) هم گفت: شیعیان همواره به آستان این بانوی ارجمند اسلام رجوع میکنند و از او غافل نمیشوند. اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) در شهر قم حرمی دارند و حضرت معصومه(س) میتواند الگویی ارزشمند برای بانوان جوان امروز باشد.