به منظور برگزاری مسابقات زورخانهای قهرمانی آسیا، عملیات اتصال ورزشگاه غدیر ارومیه به شبکه پرسرعت فیبر نوری مخابرات آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛همزمان با آمادهسازی زیرساختهای میزبانی مسابقات آسیایی، عملیات اتصال ورزشگاه ۶۰۰۰ نفری غدیر ارومیه به شبکه فیبر نوری مخابرات کلید خورد.
این اقدام در راستای برگزاری هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا و برای تأمین نیازهای ارتباطی و اطلاعرسانی این رویداد بینالمللی انجام شده است.
در همین رابطه، یاسر رهبردین معاون عمرانی استاندار، بهمن اسمعیلزاده مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی و سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان استان، و جمعی دیگر از مدیران دستگاههای اجرایی استان از سالن اصلی و محوطه ورزشگاه غدیر بازدید کردند.
در جریان این بازدید، امکانات، نواقص و شرایط فعلی سالن بهطور دقیق مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای تسریع در رفع کاستیها و آمادهسازی هرچه سریعتر مجموعه برای میزبانی شایسته صادر شد.
بر اساس این گزارش، استان آذربایجانغربی و شهرستان ارومیه در روزهای ۱۶ تا ۱۸ مهرماه، میزبان تیمهای ۱۷ کشور خارجی در این رقابتها خواهد بود.