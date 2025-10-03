نماینده ولی فقیه در کردستان در سفر به شهرستان سقز در نشست روحانیون و ائمه جمعه و جماعت این شهرستان حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی در این نشست که در دانشگاه پیام نور این شهر برگزار شد، حفظ وحدت اسلامی را بر همه مردم واجب دانست.

وی با بیان اینکه اتحاد یکی از واجبات عصر امروز است، گفت: این مهم باید توسط امامان جمعه و مبلغان دینی در بین مردم ترویج داده شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان عنوان کرد: مسئولان باید ترویج معارف اسلامی را اولویت خود قرار دهند و از آن به عنوان پشتوانه‌ای اسلامی، در میان مردم همدل و همسو گام بردارند.

حجت السلام والمسلمین پورذهبی" در این سفر از چند طرح عمرانی و آبادانی این شهرستان از جمله طرح ساختمان تجاری شهر، وآمفی تئاتر فرهنگی هنری شهر صاحب و پارک تفریحی نوروز و درمانگاه شبانه روزی این شهر بازدید کرد.