به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اعلام کرد: به منظور اصلاح شبکه فردا شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ به منظور اصلاح شبکه و انجام تعمیرات پیشگیرانه فصل پاییز در مناطق زیر خاموشی اعمال می‌شود..

شهرستان گچساران؛

گروه (پانصد دستگاه، مجتمع ادارات، بخشی از جزیره و...) از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

گروه (شهرک امام زاده جعفر، ناصرآباد، اسلام آباد و ...) از ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۷:۱۰

گروه (بلوار بهارستان، مسکن مهر نشاطی، شهرک هدایت و...) از ساعت ۷:۱۰ تا ۱۰:۱۰؛

شهرستان باشت؛

روستا‌های لیراب، چالموره، دلی رباط، بهره عنا، سلطان آباد) از ساعت ۸:۱۰ تا۱۲:۱۰

در این اطلاعیه از مشترکان برق در این مناطق خواسته شده است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند.