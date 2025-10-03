پخش زنده
امروز: -
خاموشی با برنامه برای انجام تعمیرات پیشگیرانه پاییز در شهرستانهای گچساران و باشت اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اعلام کرد: به منظور اصلاح شبکه فردا شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ به منظور اصلاح شبکه و انجام تعمیرات پیشگیرانه فصل پاییز در مناطق زیر خاموشی اعمال میشود..
شهرستان گچساران؛
گروه (پانصد دستگاه، مجتمع ادارات، بخشی از جزیره و...) از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰
گروه (شهرک امام زاده جعفر، ناصرآباد، اسلام آباد و ...) از ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۷:۱۰
گروه (بلوار بهارستان، مسکن مهر نشاطی، شهرک هدایت و...) از ساعت ۷:۱۰ تا ۱۰:۱۰؛
شهرستان باشت؛
روستاهای لیراب، چالموره، دلی رباط، بهره عنا، سلطان آباد) از ساعت ۸:۱۰ تا۱۲:۱۰
در این اطلاعیه از مشترکان برق در این مناطق خواسته شده است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تمهیدات لازم را پیشبینی کنند.