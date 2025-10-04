پخش زنده
برداشت بامیه از ۱۵۰ هکتار زمین کشاورزی بخش شمیل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت بیش از هزار و ۶۵۰ تُن بامیه از زمینهای کشاورزی این منطقه برداشت شود.
مریم فامیل گفت: عملکرد تولید در هر هکتار حدود ۱۱ تن است.
وی افزود: ارقام کشت شده در این منطقه از نوع بیکر و زود رس است.
رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل گفت: روستاهای سرریگ، بالولی، گرده صفرباقری، گزشهنه و زهوکی از مهمترین مناطق کشت بامیه در این بخش است.
برداشت بامیه در این بخش تا دی ماه ادامه دارد.