به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت بیش از هزار و ۶۵۰ تُن بامیه از زمین‌های کشاورزی این منطقه برداشت شود.

مریم فامیل گفت: عملکرد تولید در هر هکتار حدود ۱۱ تن است.

وی افزود: ارقام کشت شده در این منطقه از نوع بیکر و زود رس است.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل گفت: روستا‌های سرریگ، بالولی، گرده صفرباقری، گزشهنه و زهوکی از مهمترین مناطق کشت بامیه در این بخش است.

برداشت بامیه در این بخش تا دی ماه ادامه دارد.