پخش زنده
امروز: -
امروز شنبه ۱۲ مهرماه، بورس انرژی میزبان عرضههای متنوعی از فرآوردههای هیدروکربوری در رینگ داخلی بازار فیزیکی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در هفته منتهی به چهارشنبه ۹ مهر، با ثبت مجموع ارزش معاملاتی ۱۲۵ هزار و ۳۱۳ میلیارد ریال، جهشی قابلتوجه را تجربه کرد؛ بهطوریکه ۶۳ درصد از این رقم به معاملات رینگ بینالملل اختصاص داشت.
عرضههای پیشبینیشده برای روز دوازدهم مهر شامل محصولات متعددی از شرکتهای پالایشی است که مهمترین آنها عبارتند از: ۱۰ هزار تن بلندینگ نفتا از سوی شرکت پالایش نفت بندرعباس، ۶ هزار تن آیزوفید و ۶ هزار تن آیزوریسایکل از سوی شرکت پالایش نفت اصفهان.
ثبت ارزش ۱۲۵ هزار میلیارد ریالی معاملات در یک هفته
در مجموع، بورس انرژی ایران طی هفته گذشته در تمامی بازارهای خود شامل رینگ داخلی و بینالملل بازار فیزیکی، بازار برق و ابزارهای مالی، موفق به ثبت معاملاتی به ارزش ۱۲۵ هزار و ۳۱۳ میلیارد ریال شد. از این رقم: ۶۳ درصد در رینگ بینالملل بازار فیزیکی، ۲۴ درصد در رینگ داخلی بازار فیزیکی، ۵ درصد در بازار برق و ۸ درصد نیز در معاملات ابزارهای مالی به ثبت رسیده است.
معامله ۲۲۷ هزار تن حامل انرژی در رینگ بینالملل
در رینگ بینالملل بازار فیزیکی، طی هفته گذشته در مجموع ۲۲۷ هزار و ۱۵۴ تن انواع محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی معامله شد. ارزش این معاملات به ۷۹ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال رسید.
گاز مایع عنوان پرفروشترین محصول هفته در رینگ صادراتی را به خود اختصاص داد. این فرآورده توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت نفت ستاره خلیج فارس در روزهای مختلف هفته و در قالب عرضههای متعدد به بازار عرضه شد و با استقبال خریداران روبهرو گردید.
در همین راستا، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران طی روزهای هفتم و هشتم مهرماه، در مجموع ۶۲ هزار و ۷۰۰ تن گاز مایع صادراتی را به فروش رساند. عمده این معاملات با رقابت قیمتی انجام شد و مجموع ارزش آنها به ۲۲ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال رسید.
فروش ۸۲ هزار تن حامل انرژی در رینگ داخلی
در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی نیز در هفته گذشته، در مجموع ۸۱ هزار و ۸۹۲ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی معامله شد. ارزش این معاملات ۲۹ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال بوده است.
در میان عرضهکنندگان، پالایش نفت شیراز با فروش یک سبد پایه نفتا، عنوان پرفروشترین عرضهکننده هفته را هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ ارزش معامله به خود اختصاص داد. این محصول با قیمت پایه معامله شد و ارزش آن به ۷ هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال رسید.