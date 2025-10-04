پخش زنده
باسکولهای جادهای بهعنوان ابزارهای حیاتی در سنجش وزن وسایل نقلیه سنگین، نقشی کلیدی در انجام مبادلات تجاری، محاسبه کرایه حملونقل و همچنین کنترل بار محورها در جادهها ایفا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل استاندارد خوزستان تصریح کرد: دقت عملکرد این تجهیزات ارتباط مستقیمی با حقوق تولیدکنندگان، رانندگان، مصرفکنندگان و ایمنی حملونقل دارد و هرگونه انحراف در صحت اندازهگیری میتواند منجر به تضییع حقوق اقتصادی طرفین و حتی بروز تهدیدات جدی در حوزه ایمنی ترافیکی شود.
قیصیپور در ادامه افزود: بر اساس الزامات ملی، باسکولهای جادهای باید در فواصل زمانی مشخص تحت آزمونهای ادواری استاندارد قرار گیرند. این آزمونها توسط کارشناسان اداره کل استاندارد خوزستان انجام میشود و شامل بررسی صحت تجهیزات، کنترل وضعیت کالیبراسیون سامانههای توزین و اجرای آزمون با استفاده از وزنههای مرجع استاندارد است، تنها باسکولهایی که پس از این فرایند موفق به اخذ تأییدیه میشوند، امکان ادامه فعالیت خواهند داشت و در صورت مشاهده مغایرت یا نقص، از بهرهبرداری دستگاه جلوگیری میشود تا مشکل بهطور کامل برطرف شود.
مدیرکل استاندارد خوزستان تأکید کرد: اجرای دقیق این آزمونها نهتنها یک ضرورت قانونی است، بلکه رسالتی مهم در راستای صیانت از حقوق ذینفعان، ارتقای دقت در مبادلات تجاری و افزایش سطح ایمنی جادهها به شمار میرود. استمرار در این فرایندهای نظارتی، اعتماد عمومی به صحت عملکرد باسکولها را تقویت کرده و زمینهساز استقرار عدالت در مبادلات وزنی میشود.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد خوزستان با جدیت بر حسن اجرای این الزامات نظارت داشته و اعتقاد دارد که پاسداشت استانداردها در حوزه باسکولهای جادهای، گامی اساسی در جهت تحقق نظم اقتصادی و اجتماعی پایدار و نیز تضمینی برای امنیت حملونقل جادهای و آرامش جامعه است.