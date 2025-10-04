بازدید معاون سیاسی و امنیتی استاندار از گردنه ادور سیلاب کلوار
محمدی از اختصاص ۵۷ میلیارد تومان برای بهسازی گردنه ادور در شهرستان مارگون خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار به همراه فرماندار شهرستان مارگون از طرح راه روستایی گردنه ادور سیلاب کلوار در این شهرستان بازدید کرد. فتاح محمدی گفت: یکی از مطالبات مهم و اساسی مردم منطقه سیلاب کلوار ایمنسازی و آسفالت گردنه ادور است که با بهسازی این مسیر ارتباط استان کهگیلویه و بویراحمد با استانهای چهارمحال و بختیاری و استان خوزستان برقرار میشود. فتاح محمدی با بیان اینکه در اعتبارات امسال ۵۷ میلیارد تومان برای این پروژه اعتبار در نظر گرفتهشده است، افزود: براساس تعهد پیمانکار این مسیر در مدت زمان ۱۸ ماه زیرساختهای لازم برای آسفالت این مسیر فراهم میشود. فرماندار شهرستان مارگون هم طول مسیر این گردنه را ۴ کیلومتر اعلام کرد و گفت: دوکیلومتر اول و دوم این گردنه هموارتر و خاکبرداری کمتری دارد ولی گره اصلی گردنه کیلومتر سوم آن است که به علت سیلابی بودن منطقه در طول فصل بارش ریزش دارد. علی باغبان مطلق با بیان اینکه درحالحاضر تراشهای به عمق ۵ متر برای جلوگیری از ریزشها ایجاد شد افزود: بیش از هزار و ۲۰۰ خانوار از این مسیر به استان چهارمحال و بختیاری تردد میکنند. باغبان مطلق از مسدود شدن این مسیر تا اطلاع ثانوی برای خاک برداری خبر داد و اضافه کرد: برای تردد مسیری انحرافی در نظر گرفتهشده است و اهالی میتوانند از این مسیر جایگزین برای عبور و مرور استفاده کنند. وی همچنین گفت: تکمیل این طرح عمرانی علاوه بر رفع محرومیت باعث جذب توریست و گردشگر به این منطقه و درنهایت توسعه اقتصادی خواهد شد.