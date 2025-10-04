پخش زنده
استاندار کرمان بر ضرورت ساماندهی فرآیند مزایدههای معدنی تاکید وگفت: در محدودههای معدنی استان واحدهای فرآوری نیز ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،محمدعلی طالبی در جلسه شورای معادن کرمان از افزایش چشمگیر بازگشت حقوق دولتی معادن به استان خبر داد و افزود: سال گذشته بالاترین رقمی که به استان پرداخت شد، حدود ۱۲۵۴ میلیارد تومان بود. امسال بر اساس قانون بودجه، این رقم به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
وی با اشاره به سهم در نظر گرفته شده برای پروژههای ملی اظهار کرد: تاکید ما این است که منابع پروژههای ملی از بودجههای ملی تأمین شود و سهم ۱۵ درصدی استان صرفاً به پروژههای استانی اختصاص یابد. البته مکاتبات لازم در این زمینه توسط معاونت عمرانی استانداری انجام خواهد شد.
استاندار کرمان همچنین بر لزوم پایش جدی مزایدههای معدنی تأکید کرد و گفت: ضروری است که در محدودههای معدنی، شرط ایجاد واحدهای فرآوری بهعنوان الزام در مزایدهها لحاظ شود تا سرمایهگذاران علاوه بر استخراج، به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده نیز متعهد باشند.
طالبی از آغاز یکی از بزرگترین پروژههای مطالعاتی معدنی کشور در استان کرمان خبر داد و آن را یک اتفاق مبارک توصیف کرد و گفت: این پروژه میتواند فرصتها و ظرفیتهای تازهای برای توسعه فعالیتهای معدنی در مناطقی که کمتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند، ایجاد کند و استان را با یک جهش در بخش معدن مواجه سازد.