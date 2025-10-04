به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: امسال ۳۷ هزار نوآموز هنگام ورود به پیش دبستانی، آموزش می‌بینند.

منوچهر ضیایی افزود: در پیش دبستانی دوم هم ۲۹ هزار نوآموز هرمزگانی آموزش می‌بینند.

وی گفت: توسعه مراکز پیش دبستانی و کودکستان‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های اولویت دار امسال است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: در این مراکز پیش دبستانی مهارت‌های اولیه مانند خود مراقبتی، ارتباط جمعی و دوستی‌های کودکانه آموزش داده می‌شود.

دو هزار و ۸۰۰ مربی در هزار و ۲۹۸ بیش دبستانی استان آموزش می‌دهند.