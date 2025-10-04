پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور جشن غنچهها در پیش دبستانیها و کودکستانهای هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: امسال ۳۷ هزار نوآموز هنگام ورود به پیش دبستانی، آموزش میبینند.
منوچهر ضیایی افزود: در پیش دبستانی دوم هم ۲۹ هزار نوآموز هرمزگانی آموزش میبینند.
وی گفت: توسعه مراکز پیش دبستانی و کودکستانها از مهمترین برنامههای اولویت دار امسال است.
بیشتر بخوانید؛ برگزاری روز ملی کودک در ساحل بندرعباس
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: در این مراکز پیش دبستانی مهارتهای اولیه مانند خود مراقبتی، ارتباط جمعی و دوستیهای کودکانه آموزش داده میشود.
دو هزار و ۸۰۰ مربی در هزار و ۲۹۸ بیش دبستانی استان آموزش میدهند.