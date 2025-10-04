به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز خلیج فارس، مختار سلحشور افزود: این آموزش‌ها برای ۱۰ هزار نفر به صورت چهره به چهره و با حضور گروه‌های آموزشی در محلات مختلف بندرعباس اجرا شده است.

وی گفت: خطرات احتمالی پشه آئدس و تب دنگی و همچنین راه‌های مقابله با این پشه از محتوای آموزشی بود که در کارگاه‌های آموزشی به شهروندان ارائه شد.

سلحشور افزود: همچنین به بیش از ۲۰ هزار نفر هم به صورت مجازی آموزش‌های لازم ارائه شد.

بیماری تب دنگی یکی از بیماری‌های منتقله پشه آئدس است که مسری نیست و فقط با گزش این پشه منتقل می‌شود و امسال نیز تاکنون ۴۹ مورد مثبت ابتلا به پشه آئدس در هرمزگان ثبت شده است.

این پشه همچنین عامل انتقال بیماری‌های زیکا، تب زرد و چیکن گونیا است که تاکنون این بیماری‌ها در هرمزگان مشاهده نشده است.

تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محل‌های تخم‌ریزی این پشه مانند آب‌های راکد کولر‌های آبی، زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده و چاله‌های آسانسور است.

پشه آئدس در روز خونخواری می‌کند و بیشترین زمان گزش آن صبح زود و هنگام غروب خورشید است.

پشه آئدس در هرمزگان برای اولین بار سال ۱۳۹۸ در بندرلنگه مشاهده شد.