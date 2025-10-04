پخش زنده
امروز: -
کشورهای مختلف از پاسخ حماس به طرح آتش بس در غزه استقبال کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کشورهای مختلف از پاسخ حماس به طرح آتش بس در غزه استقبال کردند.
وزارت خارجه ترکیه پاسخ حماس به طرح ترامپ را مثبت ارزیابی کرد
وزارت امور خارجه ترکیه، پاسخ حماس به طرح ترامپ برای آتشبس در نوار غزه را مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار اطلاعیهای، پاسخ گروه حماس به طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای برقراری آتشبس در نوار غزه را مثبت ارزیابی کرد.
در متن اطلاعیه منتشر شده آمده است: پاسخ امروز حماس به طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برقراری آتشبس فوری در غزه، ارسال کمکهای بشردوستانه و اتخاذ اقدامات آتی به منظور ایجاد صلح پایدار در منطقه را ممکن خواهد ساخت.
وزارت خارجه ترکیه همچنین با تاکید بر لزوم پایان حملات اسرائیل به مردم نوار غزه ، ازطرفهای درگیر به ازسرگیری مذاکرات صلح به منظور دستیابی به راهحلی دو دولتی دعوت شدهاست.
در این اطلاعیه بر ادامه تلاشها و حمایت ترکیه از روند مذاکرات میان طرفین تاکید شده است.
استقبال دولت انگلیس از پذیرش طرح اتش بس از سوی حماس
استارمر نخست وزیر انگلیس پذیرش بخشهای از طرح آتش بس آمریکا برای فلسطین از جانب حماس را گامی مهم و مثبت به سوی آیندهای آرامتر در منطقه دانست و بر حمایت خود از مذاکرات و روند اجرای این طرح تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، استارمر گفت: «ما بهطور کامل از تلاشهای رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، که این فرصت بیسابقه را برای پیشبرد روند صلح فراهم کرده است، پشتیبانی میکنیم.»
وی در بیانیهای افزود: «اکنون شرایطی فراهم شده است که میتواند به پایان یافتن درگیریها، بازگشت فوری گروگانها به خانههایشان و رساندن کمکهای بشردوستانه به کسانی که بهشدت به آن نیازمندند، منجر شود. این فرصت تاریخی نباید از دست برود.»
نخست وزیر انگلیس از تمامی طرفهای درگیر خواسته که این توافق را بدون تأخیر به اجرا بگذارند.
استارمر میگوید کشور ما آماده است تا در کنار شرکای بینالمللی خود از ادامه مذاکرات حمایت و برای تحقق صلحی پایدار و قابل اتکا برای اسرائیلیها و فلسطینیها تلاش کند.