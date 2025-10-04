پخش زنده
ماموران دریابانی شهرستان بندرلنگه ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در آبهای این شهرستان کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه گفت: سوختهای قاچاق از یک مشک ماری کشف شد.
سرهنگ بهروز اکفوره افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر و با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بود از محل متواری شدند.
وی گفت: ارزش این محموله بیش از ۱۸ میلیارد ریال است.
فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه افزود: تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد.