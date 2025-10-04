به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه گفت: سوخت‌های قاچاق از یک مشک ماری کشف شد.

سرهنگ بهروز اکفوره افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر و با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بود از محل متواری شدند.

وی گفت: ارزش این محموله بیش از ۱۸ میلیارد ریال است.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه افزود: تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد.