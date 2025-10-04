پخش زنده
امروز: -
ساخت پل ماشنگی به زیارتعلی در جاده رودان به حاجیآباد با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای هرمزگان گفت: این پل ۹ دهانه ۲۰ متری با استفاده از تیرهای بتنی دارد.
مهدی رضاییلری افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۱۴۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
بیشتر بخوانید: پیشرفت ۹۰ درصدی یک قطعه از طرح ملی خلیج فارس در جزیره قشم
وی گفت: از جمله مزایای تکمیل این طرح، افزایش ایمنی و روانسازی ترافیک جاده رودان – حاجیآباد و بهبود مسیرهای ارتباطی شهرستان است.