شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به دلیل تعمیر خطوط انتقال، جریان گاز ۹ روستای شهرستان رودسر و یکی از خیابان‌های شهر لنگرود، یکشنبه ۱۳ مهر از ساعت ۹ قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به دلیل تعمیر برای پایداری شبکه و بهبود خدمات رسانی به مشترکان، جریان گاز روستا‌های زیاز، دیورود، میلاش، گرمابدشت، سجیران، جیرکل، نیلو، سیاهکشان و پلام ، از ساعت ۹ تا ۱۸ فردا یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ قطع خواهد شد.

همچنین جریان گاز خیابان پاسداران، کوچه‌ها و فرعی‌های منشعب در شهر لنگرود، از ساعت ۹ تا ۱۷ فردا یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ قطع خواهد شد.

شرکت گاز استان از همه مشترکان خواست هنگام قطعی گاز، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.

ماموران شرکت به محض پایان تعمیرات، جریان گاز را دوباره وصل خواهند کرد.