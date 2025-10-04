اعزام مربیان استان به دوره ملی بصیرت و منش پهلوانی در مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فتح استان از برگزاری دوره منش پهلوانی طرح شهید ابراهیمی با هدف آموزش مربیان ورزشی منتخب در سطح کشور ی در مشهد مقدس خبر داد.

سرهنگ پاسدار سید صادق دانش افزود این دوره که با هدف آگاه سازی و بصیرت افزایی مربیان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزش کشور از تاریخ ۵ الی ۱۱ مهرماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار می گردد.

وی تصریح کرد: سواد رسانه‌ای، مخاطب شناسی،هوش مصنوعی، مباحث گفتمان سازی و هویت سازی، مباحث تربیتی و پرورشی براساس سنین مختلف و آنچه که یک مربی در یک کلاس ورزشی با آن سروکار دارد و پاسخ به شبهات در موضوعات مختلف، از سرفصل‌های آموزشی این دوره است.

دانش خاطر نشان کردند دوره اول که ویژه مربیان برادر بوده از تاریخ ۵ الی ۸ مهر و دوره دوم ویژه مربیان خواهر از تاریخ ۸ الی ۱۱ برگزار شد و تعدا ۷مربی برادر و ۷مربی خواهر که تا کنون به این دوره اعزام نشده اند با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان و سازمان بسیج ورزشکاران استان به این دوره اعزام شدند.

گفتنی است در افتتاحیه این دوره سردار سید قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین حضور داشت و به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با مربیان ورزشی و بخصوص تاثیر آنان بر ورزشکاران نسل آینده پرداخت.