پخش زنده
امروز: -
جوانان تنیس روی میز ایران برای رقابتهای کانتندر تونس و بازیهای آسیایی جوانان آماده میشوند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یکتا لرکیان، وانیا یاوری، ال آی ابراهیم پور و عفت رنجبر، چهار پینگ پنگ باز جوان کشورمان برای حضور در دو رقابت برون مرزی در ورزشگاه انقلاب تهران تمرین کردند. تیم ایران ۱۳ مهر به این رقابتها اعزام میشود.
مسابقات تنیس روی میز کانتندر جوانان ۱۶ تا ۱۹ مهر در تونس برگزار می شود و رقابتهای تنیس روی میز بازیهای آسیایی جوانان اول تا نهم آبان در بحرین برگزار خواهد شد.