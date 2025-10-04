بر اثر برخورد دو خودرو سواری در جاده قائمیه به نورآباد، ۲ نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر ممسنی گفت: امروز گزارشی مبنی‌بر تصادف خودرو سواری پژو ۴۰۵ با سمند در کیلومتر ۵ جاده قائمیه_نورآباد به هلال‌احمر اعلام شد.

ابراهیم آذری افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر ممسنی با یک دستگاه خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

آذری بیان کرد: این حادثه یک مصدوم و ۲ جان باخته داشت که نجاتگران پس از اقدامات اولیه امدادی، مصدوم را برای ادامه درمان به نیرو‌های اورژانس و پیکر جان‌باختگان را به عوامل انتظامی تحویل دادند.