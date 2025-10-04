پخش زنده
امروز: -
کاشت پیاز در دو هزار و ۳۰۰ هکتار زمینهای کشاورزی بخش شمیل شهرستان بندرعباس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل گفت: عملکرد برداشت پیاز در هر هکتار حدود ۳۸ تن است و پیش بینی میشود تا پایان فصل ۸۷ هزار و ۴۰۰ تُن پیاز برداشت شود.
مریم فامیل افزود: مرغوبیت آب و خاک این منطقه باعث شده محصولات جالیزی خارج از فصل روانه بازار مصرف در استان و دیگر استانهای همجوار شود.
بیشتر بخوانید: برداشت بامیه از زمینهای کشاورزی بخش شمیل
وی گفت: روستاهای سرزه شمیل و پشت بند، سرزه خاروک و سمسیلو، سنگ بهمن، بالولی و زهوکی از مهمترین مناطق کشت پیاز در این بخش است.
کاشت پیاز تا آذر ماه ادامه دارد.