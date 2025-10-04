مراسم تجلیل از ایثارگران، رزمندگان، خانواده‌های شهدا و فعالانی که در جنگ دوازده روزه شهرستان خوی نقش‌آفرینی کردند، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه خوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ایثارگری را بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی ملت ایران دانست و گفت: امنیت و عزت امروز کشور مرهون جانفشانی رزمندگانی است که با شجاعت و ایمان در برابر دشمنان ایستادند. وی افزود: ایثار و شهادت تنها یک خاطره تاریخی نیست، بلکه یک فرهنگ زنده و الهام‌بخش است که همچنان مسیر انقلاب اسلامی را روشن نگه داشته است.

امام جمعه خوی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در جنگ دوازده روزه این شهرستان تصریح کرد: این حماسه جلوه‌ای از وحدت و مقاومت مردمی بود که نشان دادند دفاع از سرزمین و آرمان‌های انقلاب محدود به جغرافیا و زمان نیست و همواره در دل نسل‌های مختلف جاری خواهد بود. وی تأکید کرد: امروز وظیفه ماست که این فرهنگ را در جامعه به‌ویژه در میان نسل جوان ترویج کنیم تا میراث شهدا و ایثارگران به‌عنوان چراغ راه آینده باقی بماند.

غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی نیز در این آیین با اشاره به نقش‌آفرینی کارکنان دولت در صحنه‌های مختلف دفاع از انقلاب گفت: ایثارگری کارکنان دولت تنها به حضور در میدان نبرد محدود نشد بلکه با خدمت صادقانه و بی‌وقفه به مردم، دوشادوش جامعه در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستادند. وی افزود: این روحیه خدمتگزاری و ایثار در کنار مردم، امروز نیز به عنوان نمادی از پایداری و وفاداری به نظام اسلامی قابل ستایش است.

در پایان این مراسم از جمعی از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و فعالان حاضر در جنگ دوازده روزه شهرستان خوی با اهدای لوح و هدایا تجلیل شد