پخش زنده
امروز: -
تاکنون ۹۵ درصد از زمینهای کشاورزی شهرستان بستک به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: تجهیز این زمینها با کمک بلاعوض دولتی موجب افزایش مصرف بهینه ۸۵ تا۹۰ درصدی آب شده است.
رحمانی افزود: همه کشتهای کشاورزی در شهرستان مطابق الگوی کشت و با رعایت دقیق اصول صرفهجویی و مدیریت مصرف آب صورت میگیرد.
وی گفت: از سال ۱۳۹۲ کاهش ۷۰ درصدی کشت سبزی و صیفی و توقف کامل کشت تابستانه از فروردین تا مرداد اجرا شده و زمان کشت برخی محصولات نیز برای صرفهجویی در مصرف آب از خرداد به شهریور منتقل شده است.
بیشتربخوانید: کاشت پیاز در مزارع بخش شمیل بندرعباس
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: یکسوم کشت فضای باز کاهش یافته و حمایت ویژهای از کشتهای متراکم و گلخانهای صورت گرفته است.