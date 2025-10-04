به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: تجهیز این زمین‌ها با کمک بلاعوض دولتی موجب افزایش مصرف بهینه ۸۵ تا۹۰ درصدی آب شده است.

رحمانی افزود: همه کشت‌های کشاورزی در شهرستان مطابق الگوی کشت و با رعایت دقیق اصول صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب صورت می‌گیرد.

وی گفت: از سال ۱۳۹۲ کاهش ۷۰ درصدی کشت سبزی و صیفی و توقف کامل کشت تابستانه از فروردین تا مرداد اجرا شده و زمان کشت برخی محصولات نیز برای صرفه‌جویی در مصرف آب از خرداد به شهریور منتقل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: یک‌سوم کشت فضای باز کاهش یافته و حمایت ویژه‌ای از کشت‌های متراکم و گلخانه‌ای صورت گرفته است.