جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال از مازندران به سمت تهران یکطرفه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال از ساعت ۱۵:۱۵ امروز شنبه ۱۲ مهرماه از مازندران به سمت تهران یکطرفه شد.
*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای شمالی:
- تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع میباشند.
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا مجلار و ترافیک نیمه سنگین حدفاصل ولی آباد تا سیاه بیشه
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو
- تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب)
- ضمنا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی سایر محورها:
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک
- ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج – قزوین و بالعکس محدوده گلشهر
- بارش پراکنده باران در برخی از محورهای استان گیلان
- وزش باد وگردوخاک در برخی از محورهای استانهای گیلان، مازندران، گلستان، قم، مرکزی، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
*محور مسدود غیرشریانی:
۱- دوآب – بلده