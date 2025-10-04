به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال از ساعت ۱۵:۱۵ امروز شنبه ۱۲ مهرماه از مازندران به سمت تهران یکطرفه شد.

*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های شمالی:

- تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع می‌باشند.

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا مجلار و ترافیک نیمه سنگین حدفاصل ولی آباد تا سیاه بیشه

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی سایر محور‌ها:

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک

- ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج – قزوین و بالعکس محدوده گلشهر

- بارش پراکنده باران در برخی از محور‌های استان گیلان

- وزش باد وگردوخاک در برخی از محور‌های استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، قم، مرکزی، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان

*محور مسدود غیرشریانی:

۱- دوآب – بلده