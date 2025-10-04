به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی العهد لبنان، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت: امروز نخستین سالروز شهادت رهبران جهادگر، شیخ نبیل قاووق و سید سهیل الحسینی است. درباره این دو رهبر شهید صحبت خواهیم کرد و پس از آن به موضوعات سیاسی منطقه و لبنان می پردازیم. شهید شیخ قاووق، رفیق گرمابه و گلستان شهید سید الهاشمی بود که سال گذشته در چنین روزی به شهادت رسید.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان گفت: شهید شیخ قاووق در مقابله با جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی، مشارکت خوبی داشت. زمانی که دشمنان، ایران و مقاومت اسلامی و حق و فلسطین را هدف قرار می‌گیرند، در واقع یک چیز را هدف قرار می‌دهند. براین اساس همه کشور‌های منطقه باید در حد توان مسئولیت خود را بپذیرند. شهید شیخ قاووق از سال ۲۰۱۸ تا زمان شهادت، مسئول امنیت پیشگیرانه بود.

در نبرد اولی الباس ۱۲ نفر از علما به شهادت رسیدند

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان گفت: شهید شیخ قاووق به رزمندگان چه زمانی که در جنوب بودند و چه زمانی که به بیروت آمدند، توجه می‌کرد. او به سوریه می‌رفت و با رزمندگان دیدار و گفت‌و‌گو می‌کرد و با آنان ارتباط بسیار نزدیکی داشت. شهید شیخ قاووق الگوی بخشش سرشار از هوشیاری و باور قلبی است. در نبرد اولی الباس دوازده نفر از علما به شهادت رسیدند. این نشان می‌دهد علمای ما بخشی جدایی ناپذیر از خیزش سیاسی، جهادی و عملی ملت هستند.

شهید سید سهیل الحسینی، معاون سید حسن نصرالله بود

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت: شهید سید سهیل الحسینی، فرمانده جهادی، یک ویژگی متمایز داشت و آن این بود که از ابتدا با حاج عماد مغنیه بود و با او همراه می شد. حاج عماد در عملیات جهادی و امنیتی به طور خاص روی او حساب باز می کرد. شهید سید سهیل الحسینی سال 1991 مسئولیت امنیت منطقه بیروت را برعهده گرفت و پس از آن به عنوان منشی حاج رضوان فعالیت می کرد و پس از آن هم تا سال 2000 مسئول مبارزه با جاسوسی بود. در سال 2008، شهید سید سهیل الحسینی معاون سید حسن نصرالله دبیر کل وقت شد.

اسرائیل برای تحقق پروژه «اسرائیل بزرگ» تلاش می‌کند

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت شهید سید سهیل الحسینی نمونه فداکاری، صبر، ثبات، آرامش و کم حرفی بود. اسرائیل برای تحقق پروژه «اسرائیل بزرگ» تلاش می‌کند و آمریکا نیز از آن کاملا حمایت می‌کند. هر قدمی که می‌بینید برداشته می‌شود، بخشی از پروژه {اسرائیل بزرگ} است. هر گامی که می‌بینید در چارچوب عقب نشینی مشخص برمی دارند، در واقع عقب نشینی تاکتیکی برای بهره برداری از اوضاع با هدف دستیابی به اهداف خاص دشمن است.

تحولات غزه بخش جدایی ناپذیر از پروژه «اسرائیل بزرگ» است

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت آنچه در دو سال گذشته در غزه شاهد بودیم، بخشی جدایی ناپذیر از پروژه «اسرائیل بزرگ» است و همه چیز در منطقه به هم گره خورده است. همه ما باید با این خطر مقابله کنیم. هیچ کس نمی‌تواند بگوید کشور ما درگیر نمی‌شود، زیرا همه در کانون هدف قرار دارند. امروز غزه هدف است و تمام مکان‌های دیگر روزی هدف قرار خواهند گرفت. هر کدام از ما بنا به موقعیت و با توجه به توانش باید با اسرائیل مقابله کند و دستکم بپذیرد که خطر را از خود دور کند، زیرا هر زمان اسرائیل مشخص کند، این پروژه دامنگیر آن نیز خواهد شد.

طرح ترامپ برای غزه، مملو از خطر است

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت ترامپ طرحی برای غزه ارائه کرد و این طرح مملو از خطرات است. طرح ترامپ این گونه تنظیم شد که به برخی کشور‌های عربی نشان داده شد، با نتانیاهو دیدار‌هایی برگزار شد و کاملا متناسب با اسرائیل روی آن اصلاحاتی انجام شد و در برخی بند‌های آن تغییراتی حاصل شد؛ به گونه‌ای که به تحقق پروژه «اسرائیل بزرگ» منجر شود. همان چیزی که اسرائیل می‌خواهد با سیاست به آن دست یابد، زیرا با حمله و قتل عام نتوانست آن را به دست بیاورد.

طرح ترامپ، طرح اسرائیل است که لباس آمریکا برتن دارد

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت: ما طرحی پیش رو داریم که پر از علامت سوال است. این را برخی از مقامات کشور‌های عربی بر زبان آوردند، غافلگیر شدند و خواستار توضیح شدند. طبق طرح ترامپ، وقتی که اداره غزه بین المللی باشد و مسئولان در واقع قدرت مدیریت مسائلشان را نداشته باشند و اسرا را در اولین روز‌ها تحویل بگیرند، آن وقت پس از این نبردها، چه چیزی عاید ما شده است؟ طرح ترامپ با اصول پنج گانه‌ای همسو است که اسرائیل برای پایان یافتن جنگ مشخص کرده است و در واقع طرح اسرائیل است که لباس آمریکا را برتن دارد.

طرح ترامپ، اسرائیل را تبرئه می‌کند

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت چرا ترامپ دقیقا در این برهه از زمان این طرح را ارائه کرد؟ برای ارائه این طرح، چهار دلیل وجود دارد که اسرائیل را در برابر موج جهانی محکومیت آن تبرئه می‌کند. اکثر کشور‌های جهان به ویژه از طریق سازمان ملل آن را محکوم کرده‌اند. یک سری خیزش‌های مردمی در کشور‌های آمریکایی و اروپایی نیز شکل گرفته است. این طرح، راهی برای تلطیف وجهه اسرائیل است. ما حرکت ناوگان جهانی صمود {پایداری} را از بسیاری از کشور‌ها دیدیدم. این نشان می‌دهد اسرائیل تا چه حد به قهقهرا رسیده است. به طور خاص به اسپانیا درود می‌فرستیم، زیرا به شیوه‌ای متفاوت با دیگر کشور‌ها به این موضوع پرداخت.

طرح ترامپ، یک طرح است نه توافق

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت: منتظر بیان نتیجه از زبان فلسطینیان خواهیم ماند، زیرا این یک طرح است نه توافق و تا زمانی که توافق نباشد، اتفاقی نخواهد افتاد. تسلیم شدن در قاموس فلسطینیان جایی ندارد. از کشور‌های عربی و اسلامی می‌خواهم حداقل مقاومت را تحت فشار قرار ندهند. پیام حمله اسرائیل به قطر مشخص و روشن بود. دستکم برای آینده حساب کتاب کنید. لبنان به علت حمله اسرائیل در کانون طوفان قرار دارد. نفوذ ادامه دارد، کودکان و مهندسان به قتل می‌رسند و امکان هرگونه زیستن را از بین می‌برند، زیرا می‌خواهند مقاومت و ملت حامی آن را تحت فشار قرار دهند، قدرت لبنان را از آن بگیرند و همه جوره تحت حمایت آمریکا هستند.

می خواستند القا کنند که حزب الله ضعیف شده است

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت انتظار داشتند ما هم عهدشکنی کنیم. اگر چنین کاری کنیم، به آنان فرصت وحشی گری بیشتر می دهیم. آنگاه می گویند ما مسبب هستیم و این طرح را از بین بردیم. با دخالت مستقیم آمریکا می خواستند این پایه و اساس را بریزند که این حزب ضعیف است و ما سرگرم اوضاعمان و ویرانی ها هستیم. در نتیجه می توانند ما را حذف کنند؛ در صورتی که غافلگیر شدند و دیدند ما در دولت مشارکت موثر داریم.

بین ما و اسرائیل برابری نظامی وجود ندارد، اما بر آنان غلبه خواهیم کرد شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت: وارد ساختار دولت شدند تا آنچه را که نتوانستند با جنگ به دست بیاورند، با سیاست کسب کنند، اما برایشان مشخص شد این اتفاق شدنی نیست، زیرا ما خاستگاه مردمی گسترده‌ای داریم و این برایشان غافلگیرکننده بود. خواستند بین ما و ارتش لبنان تفرقه بیندازند، اما ارتش لبنان خردمندانه برخورد کرد. یک منطق وجود دارد که دنبال ساختن لبنان است. برهمین اساس ارتش و مقاومت برایشان روشن بود که این یک تفرقه افکنی شوم است و هرگز نباید میان ما راه پیدا کند. درست است که بین ما و اسرائیل برابری نظامی وجود ندارد، اما برآنان غلبه خواهیم کرد، زیرا ما به میهنمان پایبندیم و برای جانفشانی و جهاد آماده‌ایم. در مسیر خواست مقاومت ثابت قدم هستیم و ملت بزرگی داریم که شکست ناپذیر است. ما توانستیم نوعی برابری ایجاد کنیم و از طریق آن با گلوله و پروژه‌های آنان مقابله کنیم.