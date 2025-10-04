زنگ جشنِ غنچه‌ها با شعار «برای کودکان، برای ایران» همزمان با سراسر کشور در مدارس پیش دبستانی و کودکستان‌های استان هم به صدا در آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ سید اردشیر رشیدی آلهاشم مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در حاشیه این مراسم در دبستان نخبگان اردبیل گفت: همزمان با سراسر کشور، رویداد بزرگ جشن غنچه‌ها در بیش از ۵۰۰ مرکز پیش دبستانیِ استان با حضور بیش از ۱۵ هزار نوآموز برگزار شد.

جشن غنچه‌ها امروز در مراکز پیش دبستانی و کودکستان‌های دیگر شهرها و روستاهای استان هم برگزار شد.