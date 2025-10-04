پخش زنده
فرمانده منطقه دوم ولایت نداجا گفت: دشمن بخش کوچکی از قدرت نیروهای مسلح در جنگ ١٢ را روزه دید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی افزود: تجاوز رژیم صهیونسیتی به جمهوری اسلامی ایران خطای محاسباتی دشمن بود.
وی گفت: در برابر هرگونه ماجراجویی جدید دشمنان علیه ملت بزرگ ایران، با تمام توان و قوا، خواهیم ایستاد.
فرمانده منطقه دوم ولایت نداجا افزود: سالها تحریم و زور و جنگ دشمن علیه ملت بزرگ ایران، خللی در اراده و ملی گرایی ایجاد نکرده و تمدن نوین ایران اسلامی مقتدر، خاری در چشم دشمنان است.
دریادار دوم فتاحی، با اشاره به فعالسازی تحریمهای جدید علیه ملت ایران، دشمن را در شناسایی روحیه مقاومت و سلحشوری ایرانی ها، ناتوان توصیف کرد و افزود: دشمنان، با تحمیل جنگ و تحریم، بدنبال از بین بردن ملی گرایی هستند، اگر میخواهند ملت ما را بشناسند، به تاریخ مقاومت این سرزمین کهن بنگرند، که چگونه در برابر زورگویان و لشکرهای دشمنان، ایستادگی کردند.
وی گفت: از دل تحریمها فرصتهایی ایجاد میشود که جوانان متخصص ایرانی، سوار بر ناوشکن ساخت ایران، با افتخار دل به دریاها و اقیانوسهای دوردست و ناشناخته میزنند و مأموریت دور دنیا را به اتمام میرسانند و تحریمهای تجهیزاتی، آموزشی و تحریم حین اجرای مأموریت، خللی در اراده آنان ایجاد نمیکند.
دریادار دوم فتاحی افزود: سبک تخصص و تجهیزات در نیروهای دریایی جهان، عموماً متعلق به چند قدرت برتر دریایی است ولی تحریم ها، قدرت ساخت تجهیزات مدرن و جسارت طراحی تخصصهای نوین دریانوردی را به ما داد.