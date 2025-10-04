پخش زنده
امروز: -
به دلیل وزش طوفان، مدارس حوزه سیستان تعطیل و ادارات دو ساعت زودتر تعطیل میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی و شدت گرفتن طوفان گرد و خاک در منطقه سیستان در روز یکشنبه ۱۳مهرماه ۱۴۰۴، تمامی مدارس سیستان در همه مقاطع و در دو شیفت صبح و عصر تعطیل و فعالیت ادارات، بانکها و بیمهها در پنج شهرستان منطقه سیستان نیز دو ساعت زودتر تعطیل میشوند.
این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، شهروندان و کارکنان ادارات و بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان اتخاذ شده و شامل شهرستانهای زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز است.
گفتنی است مراکز خدماترسان و درمانی از این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال فعالیت خواهند کرد.
همچنین به سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و گروههای حساس توصیه شده، حتیالمقدور از منزل خارج نشوند. رانندگان نیز از تردد غیرضروری به ویژه در مسیرهای ارتباطی شهرستانهای شمالی خودداری کنند.