فرماندار ماکو در بازدید از مجموعه تله‌کابین کوسج، حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را اقدامی مؤثر در مسیر رونق اشتغال و آبادانی شهرستان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شهلا تاجفر، در جریان بازدید از مجموعه تله‌کابین کوسج با اشاره به رویکرد توسعه‌ای استاندار آذربایجان غربی در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: آبادانی منطقه در گرو همراهی، همدلی و نهایتاً وفاق در عمل است.

فرماندار ماکو با بیان اینکه ایجاد بستر‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در شهرستان ضرورتی اساسی دارد، افزود: با همکاری و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ماکو می‌توان زمینه توسعه طرح‌های بزرگ گردشگری را فراهم ساخت و گامی جدی در جهت ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی برداشت.

این طرح گردشگری شامل بخش‌های اقامتی و پذیرایی نظیر رستوران سنتی و کافی‌شاپ، زیپ‌لاین، نگهبانی و سرویس‌های بهداشتی است که در زمینی به مساحت ۹ هزار و ۶۴۷ مترمربع و با زیربنای ۹۷۰ مترمربع در حال اجراست، با بهره‌برداری کامل آن برای بیش از ۲۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

مجموعه تله‌کابین کوسج به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص گردشگری شهرستان ماکو، با هدف توسعه زیرساخت‌های تفریحی، ارتقای خدمات گردشگری و افزایش ظرفیت جذب مسافر در منطقه طراحی و در حال تکمیل است.