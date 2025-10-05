پخش زنده
تیم فوتبال اینتر در هفته ششم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی پرگل مقابل کرومنزه به صدر جدول رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته ششم فوتبال سری آ ایتالیا - شنبه ۱۲ مهر به این شرح است:
لاتسیو ۳ - ۳ تورینو
پارما صفر - یک لچه
اینتر ۴ - یک کرمونزه
آتالانتا یک - یک کومو
برنامه هفته ششم فوتبال سری آ ایتالیا - یک شنبه ۱۳ مهر:
اودینزه - کالیاری
بولونیا - پیزا
فیورنتینا - آاس رم
ناپولی - جنوا
یوونتوس - میلان
در جدول تیمهای اینتر، میلان، ناپولی و رم با ۱۲ امتیاز بر حسب تفاضل گل در ردههای اول تا چهارم قرار دارند.