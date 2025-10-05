تیم فوتبال اینتر در هفته ششم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی پرگل مقابل کرومنزه به صدر جدول رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته ششم فوتبال سری آ ایتالیا - شنبه ۱۲ مهر به این شرح است:

لاتسیو ۳ - ۳ تورینو

پارما صفر - یک لچه

اینتر ۴ - یک کرمونزه

آتالانتا یک - یک کومو





برنامه هفته ششم فوتبال سری آ ایتالیا - یک شنبه ۱۳ مهر:

اودینزه - کالیاری

بولونیا - پیزا

فیورنتینا - آاس رم

ناپولی - جنوا

یوونتوس - میلان

در جدول تیم‌های اینتر، میلان، ناپولی و رم با ۱۲ امتیاز بر حسب تفاضل گل در رده‌های اول تا چهارم قرار دارند.