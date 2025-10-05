چهار طرح بنادر و دریانوردی هرمزگان به صورت برخط با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس،مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در کل کشور، شش طرح بنادر به بهره برداری رسید که چهار طرح آن در هرمزگان است.

سعید رسولی افزود: برای اجرای این طرح‌ها ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی گفت: مرحله نخست پایانه نفتی در بندر شهیدرجایی بندرعباس، یک فروند لایروب به ظرفیت هزار و ۴۰۰ مترمکعب، شناور‌های امداد و نجات، تجهیزات جابجایی کانتینر و ماشین آلات آتش نشانی و درمانی از جمله این طرح هاست.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز گفت: یکی از مهمترین طرح‌ها مرحله نخست پایانه نفتی به ظرفیت ۳۱۰ هزار مترمکعب و با هزینه ۸۰ هزار میلیارد ریال است.

رسولی افزود: این طرح شامل ۱۴۵ هزار مترمکعب مخزن سقف شناور ویژه فرآورده‌های سبک و ۱۶۵ هزار مترمکعب مخزن سقف ثابت برای تامین فرآورده‌های سنگین است.

وی گفت: این طرح بزرگترین طرح راه اندازی شده توسط بخش خصوصی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: با بهره برداری از این طرح ظرفیت نگهداری و ذخیره فرآورده‌های نفتی در مجتمع بندری شهیدرجایی بندرعباس تا ۵۸ درصد افزایش می‌یابد.

استاندار هرمزگان نیز گفت: این طرح‌ها در بزرگترین مجتمع بندری کشور صادرات، واردات و سوخت رسانی دریایی (بانکرینگ) را افزایش می‌دهد.

محمدآشوری افزود: تجهیزات بندری و ایمنی در بنادر و دریانوردی هرمزگان بسیار مهم است.

مدیرعامل شرکت بناگستر کرانه (بخش خصوصی) گفت: طرح پایانه نفتی در بندر شهیدرجایی بندرعباس شاخص‌های سرمایه گذاری و ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی را بیشتر می‌کند.

طالب زارع افزود: با بهره برداری از این طرح برای بیش از ۳۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی گفت: این پایانه نفتی به خطوط ریلی، جاده‌ای و دریایی برای واردات، صادرات و ترانزیت متصل است.

بندر شهید رجایی بندرعباس با ۶۰ درصد صادرات و واردات بزرگترین بندر تجاری کشور است.