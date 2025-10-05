پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت :اصلاح نظام آماری اقدام ارزشمند قوه قضائیه برای اتخاذ تصمیمات ماهیتی وتعیین تکلیف پروندهها هست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه تبیین اصلاح نظام آماری بر مبنای کاهش موجودی با لحاظ نوع پرونده و میانگین زمان رسیدگی در قوه قضائیه توسط معاونت اول قوه قضائیه با حضور برخط (ویدیو کنفرانسی) مدیران قضایی استانها برگزار شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به عنوان یکی از سخنرانان این جلسه که در محضر حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه و حضور ویدئو کنفرانسی روسای کل دادگستری استانها و نیز روسا و دادستانهای استان آذربایجان غربی برگزار میشد گفت: نگاه کمی در بحث آمار از دغدغههای جدی و یک نگرانی هم برای مدیران قضایی، همکاران و واحدهای قضایی استان و هم در سطح کلان دغدغه ریاست معظم و اعضای شورایی عالی قوه قضائیه بود که با اصلاح نظام آماری بحث آمارگرایی و تعجیل در تصمیم گیری جای خود را به تمرکز و تامل در رسیدگیها میدهد که بسیار جای تقدیر و تشکر دارد.
عتباتی ادامه: پیشنهاد میشود در اصلاح نظام آماری، استانها از حیث تعداد پرونده ها، ضریب بهره مندی نیرو، وضعیت ضابطین قضایی و تمامی عناصر دست اندرکاری که در فرآیند دادرسی چه در پروندههای کیفری و چه حقوقی، حتی تناسب فرهنگی، اجتماعی اقتصادی، جوی و آب و هوا در موفقیت طرح میتواند نقش آفرین باشند مورد لحاظ قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: قطعاً طرح اصلاح نظام آماری قوه قضائیه در حرکت به سمت و سوی توجه به ماهیت و اتخاذ تصمیمات ماهیتی تعیین کننده و در سرنوشت پروندهها موثر خواهد بود.
مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: در نظام آماری میبایست تمرکز ابتدا بر روی پروندههایی باشد که استعداد مسن و معوق شدن دارند و میتوانند به لحاظ ماهیت و تعداد طرفین فرآیند طولانی داشته باشند.
عتباتی در پایان گفت: اصلاح نظام آماری کار بسیار ارزشمند و قابل تقدیری است تا به سمت و سوی تصمیم گیری در ماهیت حرکت کرد و فشار آماری آخر ماه را به نفع عدالت و بهره مندی مردم از خدمات دستگاه قضایی تغییر داد به شرط اینکه مراقبت کرد تا تصمیمات آخر ماه به روزهای پایانی فرجههای تعیین شده منتقل نشود.