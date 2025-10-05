پخش زنده
امروز: -
برای نخستینبار در تاریخ هاکی روی یخ بانوان کشور بازیکنان ایرانی در یک لیگ اروپایی به میدان میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فصل جدید رقابتهای لیگ زیر ۲۵ سال زنان مجارستان (U ۲۵ B) از یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ (۵ اکتبر ۲۰۲۵) برای دو بازیکن آینده دار هاکی روی یخ ایران آغاز میشود و این بازیکنان در نخستین دیدار، تیم DHK Debrecen میزبان تیم Rampage Veszprém خواهد بود.
نکته قابل توجه برای جامعهی هاکی رو یخ ایران، حضور دو بازیکن ایرانی، درسا رحمانی (شماره ۸۸) و سارینا خسروی (شماره ۸۱) در ترکیب تیم Rampage است. این نخستینبار در تاریخ هاکی روی یخ بانوان کشور است که بازیکنان ایرانی در قالب قرارداد رسمی در یک لیگ اروپایی در این سطح به میدان میروند.
تیم DHK Debrecen از مدعیان اصلی لیگ و فینالیست فصل گذشته است، و این مسابقه فرصت مهمی برای نمایندگان ایران خواهد بود تا تواناییهای خود را در سطح بینالمللی به نمایش بگذارند.
انجمن هاکی روی یخ ایران ضمن آرزوی موفقیت برای درسا رحمانی و سارینا خسروی، از تمامی هواداران این رشته دعوت میکند تا با دنبال کردن صفحه رسمی تیم Rampage در اینستاگرام و رسانههای مرتبط، از عملکرد لژیونرهای ایرانی حمایت کنند.
این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران در سالن Debreceni Jégcsarnok برگزار میشود.