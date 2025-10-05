پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بهزیستی لرستان از ثبت خرمآباد به عنوان یکی از شهرهای دوستدار سالمند در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛همایون عمودیزاده در جشن تکریم سالمندان خرمآباد که در دبیرستان شهیده شیرین پیمان برگزار شد، گفت: بسیاری از شهرهای کشور به جمع شهرهای دوستدار سالمند پیوستهاند و خرمآباد هم با ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری خود، در مسیر تبدیل شدن به الگویی ملی و بینالمللی در این حوزه قرار دارد.
مدیر کل بهزیستی استان افزود: با ارائه ی طرحی به سازمان بهداشت جهانی، پیشنهاد شده گردشگری سالمندان هم به شاخصهای شهرهای دوستدار سالمند اضافه شود که اگر این اتفاق بیفتد، خرمآباد به عنوان شهری با ظرفیت بالای گردشگری و سلامت، میتواند نقشی مهم در این عرصه ایفا کند.
عمودیزاده با تأکید بر نقش سالمندان به عنوان سرمایههای اجتماعی گفت: سالمندان میتوانند از جمله بازیگران اصلی حوزه ی سیاستگذاری اجتماعی باشند.
سیدعیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان هم در این مراسم، با اشاره به آمادگی آموزش و پرورش استان برای همکاری با نهادهای اجتماعی در حوزه ی سالمندان گفت: مدرسه باید مرکزی برای مهر و گفتوگو باشد؛ جایی که دانشآموز بیاموزد با سالمندان مهربان و نسبت به آنان احساس مسئولیت کند.