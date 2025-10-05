

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛همایون عمودی‌زاده در جشن تکریم سالمندان خرم‌آباد که در دبیرستان شهیده شیرین پیمان برگزار شد، گفت: بسیاری از شهرهای کشور به جمع شهرهای دوستدار سالمند پیوسته‌اند و خرم‌آباد هم با ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری خود، در مسیر تبدیل شدن به الگویی ملی و بین‌المللی در این حوزه قرار دارد.



مدیر کل بهزیستی استان افزود: با ارائه ی طرحی به سازمان بهداشت جهانی، پیشنهاد شده گردشگری سالمندان هم به شاخص‌های شهرهای دوستدار سالمند اضافه شود که اگر این اتفاق بیفتد، خرم‌آباد به عنوان شهری با ظرفیت بالای گردشگری و سلامت، می‌تواند نقشی مهم در این عرصه ایفا کند.



عمودی‌زاده با تأکید بر نقش سالمندان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی گفت: سالمندان می‌توانند از جمله بازیگران اصلی حوزه ی سیاست‌گذاری اجتماعی باشند.



سیدعیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان هم در این مراسم، با اشاره به آمادگی آموزش و پرورش استان برای همکاری با نهادهای اجتماعی در حوزه ی سالمندان گفت: مدرسه باید مرکزی برای مهر و گفت‌وگو باشد؛ جایی که دانش‌آموز بیاموزد با سالمندان مهربان و نسبت به آنان احساس مسئولیت کند.