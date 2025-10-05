پخش زنده
امروز: -
مسابقات تیراندازی با اهداف پروازی با حضور ۳۰ تیرانداز در شهرستان آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسوول هیئت تیراندازی شهرستان آباده گفت: مسابقات تیراندازی با اهداف پروازی با حضور ۳۰ شرکت کننده از لرستان، آباده، شیراز و اقلید در میدان تیراندازی شهرستان آباده برگزار شد.
محمد نعمت الهی افزود: این مسابقات با هدف کشف استعدادهای برتر و آمادگی برای حضور در مسابقات استانی و کشوری در این شهرستان برگزار شده است.
همچنین آستانه مسوول کمیته تیراندازی با اهداف پروازی آباده افزود: در پایان این دوره امیر نورمحمدی، حسین شریفی و حسین همتی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.