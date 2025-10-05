به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسوول هیئت تیراندازی شهرستان آباده گفت: مسابقات تیراندازی با اهداف پروازی با حضور ۳۰ شرکت کننده از لرستان، آباده، شیراز و اقلید در میدان تیراندازی شهرستان آباده برگزار شد.

محمد نعمت الهی افزود: این مسابقات با هدف کشف استعداد‌های برتر و آمادگی برای حضور در مسابقات استانی و کشوری در این شهرستان برگزار شده است.

همچنین آستانه مسوول کمیته تیراندازی با اهداف پروازی آباده افزود: در پایان این دوره امیر نورمحمدی، حسین شریفی و حسین همتی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.