به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی منطقه توکهور و هشتبندی بینی کرد: در فصل برداشت بیش از ۷۵ هزار تن پیاز برداشت شود که۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

اسحاق جعفری افزود: دهستان چراغ آباد و روستا‌های هامین، توکهور، هشتبندی، مجتمع امام و چاه غربال از مناطق کاشت پیاز در این منطقه است.

وی گفت: کاشت پیاز تا نیمه آبان ادامه دارد و برداشت آن از بهمن آغاز می‌شود.

منطقه توکهور و هشتبندی با داشتن بیش از ۱۱هزار و پانصد هکتار سطح زیرکشت یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل در هرمزگان است.