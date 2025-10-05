پخش زنده
کاشت پیاز خارج از فصل در دو هزار و۵۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی منطقه توکهور و هشتبندی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی منطقه توکهور و هشتبندی بینی کرد: در فصل برداشت بیش از ۷۵ هزار تن پیاز برداشت شود که۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.
اسحاق جعفری افزود: دهستان چراغ آباد و روستاهای هامین، توکهور، هشتبندی، مجتمع امام و چاه غربال از مناطق کاشت پیاز در این منطقه است.
وی گفت: کاشت پیاز تا نیمه آبان ادامه دارد و برداشت آن از بهمن آغاز میشود.
منطقه توکهور و هشتبندی با داشتن بیش از ۱۱هزار و پانصد هکتار سطح زیرکشت یکی از قطبهای مهم تولید محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل در هرمزگان است.