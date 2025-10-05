رئیس هیئت‌مدیره انجمن افتا با اشاره به چالش کمبود نیروی انسانی در حوزه امنیت سایبری، از تدوین برنامه‌ای ویژه برای جذب و تربیت نیرو‌های متخصص و دانشجویان این رشته با هدف تقویت زیرساخت‌های امنیت فضای مجازی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود رجایی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن افتا، در نشست خبری بیست‌ودومین کنفرانس انجمن رمز ایران، با اشاره به نقش فعال بخش خصوصی در توسعه زیست‌بوم امنیت سایبری کشور، گفت: انجمن افتا متشکل از حدود ۷۰ شرکت عضو فعال است که در زمینه تولید محصولات و ارائه خدمات امنیت سایبری فعالیت دارند.

وی مأموریت اصلی این انجمن را ارتقای کیفیت محصولات بومی امنیت سایبری دانست و افزود: در کنار فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و رفع موانع موجود، هدف اصلی انجمن افزایش سهم محصولات داخلی در بازار کشور است.

رجایی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر با تلاش بخش خصوصی، برخی محصولات خارجی با نمونه‌های داخلی جایگزین شده‌اند و این دستاورد مهمی برای زیست‌بوم فناوری کشور محسوب می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن افتا با بیان اینکه یکی از اولویت‌های آتی این انجمن، توسعه بازار صادراتی محصولات داخلی است، گفت: امید داریم بتوانیم در آینده نزدیک شاهد حضور محصولات بومی امنیت سایبری ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی باشیم.

رجایی درباره حضور انجمن افتا در کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز توضیح داد: بسیاری از شرکت‌های عضو این انجمن صنفی همزمان از اعضای انجمن رمز نیز هستند و همکاری نزدیکی میان دو مجموعه وجود دارد.

او افزود: تاکنون عمده تعامل شرکت‌ها با کنفرانس رمز از طریق کارگاه‌های آموزشی پیش‌کنفرانس بوده است، اما امسال با اضافه شدن بخش‌هایی نظیر کافه اشتغال، شرکت‌ها فرصت خواهند داشت تا از میان دانشجویان و متخصصان حوزه امنیت، نیروی انسانی مورد نیاز خود را جذب کنند.

جذب نیروهای امنیت سایبری در «کافه اشتغال

به گفته رجایی، کنفرانس امسال می‌تواند نقش مهمی در پیوند میان دانشگاه و صنعت ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها برای حل چالش‌های صنعتی بهره گرفت و در مقابل، مسائل واقعی صنعت را به بدنه علمی کشور منتقل کرد تا پژوهش‌های هدفمند و کاربردی شکل گیرد.

رجایی افزود: یکی از ضعف‌های گذشته این بود که ارتباط دوسویه میان دانشگاه و صنعت برقرار نمی‌شد؛ یعنی نه نتایج پژوهش‌ها به صنعت منتقل می‌شد و نه نیازهای صنعت به فضای دانشگاه. امیدواریم با همکاری نزدیک‌تر انجمن افتا و انجمن رمز، این چرخه کامل شود و کیفیت محصولات داخلی ارتقا یابد.

وی با اشاره به نقش انجمن افتا در افزایش تاب‌آوری زیست‌بوم سایبری کشور گفت: این انجمن علاوه بر ارتقای فنی محصولات، در زمینه فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی کارفرمایان نیز نقش‌آفرین است.

رجایی تاکید کرد: با افزایش سطح آگاهی مشتریان و سازمان‌های خریدار محصولات امنیتی، شرکت‌های داخلی نیز به سمت تولید محصولات باکیفیت‌تر سوق داده می‌شوند.

او افزود: وقتی کیفیت محصولات داخلی به سطح رقابتی برسد و در عین حال قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های خارجی داشته باشد، طبیعتاً سازمان‌ها به سمت استفاده از محصولات بومی گرایش پیدا می‌کنند. این مسیر می‌تواند سهم محصولات داخلی را در بازار کشور به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.

رجایی در پاسخ به پرسشی درباره نقش دانشگاه‌ها در پشتیبانی از شرکت‌های فعال در حوزه امنیت سایبری، گفت: انجمن رمز در سال‌های گذشته با راه‌اندازی رشته‌های تخصصی در دانشگاه‌های مختلف، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت امنیت سایبری را برعهده داشته است.

به گفته او، بخش قابل‌توجهی از فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها اکنون در شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های کارفرما و یا در حوزه‌های پژوهشی کشور مشغول به فعالیت هستند.

رجایی در پایان تأکید کرد: بزرگ‌ترین نقش انجمن رمز و افتا تاکنون در تأمین نیروی انسانی متخصص برای صنعت بوده است، اما گام بعدی باید استفاده هدفمند از ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌ها در جهت رفع چالش‌های فنی محصولات بومی باشد تا کیفیت، امنیت و تاب‌آوری زیست‌بوم سایبری کشور به سطح بالاتری ارتقا یابد.