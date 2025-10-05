پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت: ذخایر نفتگاز در نیروگاهها به رقم بیسابقه ۳.۲ میلیارد لیتر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲۸ درصد رشد داشته است.
«محمدصادق عظیمیفر» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به افزایش میزان تحویل نفتگاز به نیروگاهها گفت: ذخایر این سوخت در نیروگاهها به رقم بیسابقه ۳.۲ میلیارد لیتر رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد حدود ۱۲۸ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به وضعیت ذخایر پشتیبان در انبارهای پخش افزود: در این بخش نیز نسبت به سال گذشته حدود ۲.۵ میلیارد لیتر نفتگاز بیشتری ذخیره شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بیان کرد: این میزان ذخیرهسازی نقش مهمی در تأمین پایدار سوخت نیروگاهها در شرایط محدودیت گاز خواهد داشت و در صورت مدیریت صحیح سبد سوخت نیروگاهها، امکان گذر از زمستان پیشرو بدون خاموشی فراهم میشود.