به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی‌تمیم در حاشیه مراسم نذر خون جامعه ورزش و جوانان خوزستان که امروز ۱۳ مهر در محل اداره کل ورزش استان در اهواز برگزار شد، اظهارکرد: به اعتقاد من جامعه ورزش و قهرمانان وظیفه دارند در مسئولیت‌های مختلف اجتماعی از جمله همین پویش نذر خون حضور داشته باشند.

او ادامه داد: پویش نذر خون یک اقدام فرهنگی است و به نظرم باتوجه به ضرورتی که برای اهدای خون وجود دارد می‌تواند فرهنگ سازی از سوی جامعه ورزش باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه خوشبختانه شاهد استقبال خوبی از سوی جامعه ورزش در این پویش بودیم، گفت: از همه ورزشکاران و هیات‌های ورزشی استان نیز که امروز در این پویش حضور داشتند و مانند همیشه پای کار بودند، قدردانی می‌کنم.