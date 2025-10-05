به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست با فرمانده سپاه امام صادق و مسئولان بنیاد تعاون بسیجِ اظهار داشت: رسالت مهم بنیاد تعاون بسیج، تلاش مستمر در راستای توسعه اقتصادی کشور و بر پایه مشارکت آحاد مردم است.

استاندار بوشهر با اشاره به مزیت‌ها و ظرفیت‌های مختلف حوزه اقتصادی و اجتماعی در استان گفت: سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی در استان بوشهر، نه تنها موجبات رشد تولید و اشتغال را فراهم می‌کند، بلکه به دلیل اثرگذاری در اقتصاد ملی، زمینه ارتقای شاخص‌ها را نیز فراهم می‌آورد.

زارع افزود: در حوزه اقتصاد دریا پایه، در انواع تولیدات از جمله، آبزیان، به ویژه پرورش ماهی و میگو، استان بوشهر جایگاه خاصی در کشور دارد و جذب سرمایه‌گذاران در این عرصه‌ها، دارای اولویت و اهمیت بالایی دارد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه در حوزه کشاورزی اعم از محصولات باغی، زراعی، گیاهان دارویی، شیلاتی، دامی سهم بالایی در تولید داریم گفت: بوشهر، رتبه سوم تولید خرمای کشور را بر عهده دارد و در تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل نیز با تولیدبیش از ۶۰۰ هزار تن، رتبه نخست کشور در این عرصه دارد.

زارع افزود: در سال‌های اخیر ۵۰ درصد سهم صادرات ایران به قطر متعلق به بوشهر بوده و سال گذشته به بالای ۶۰ درصد رسیده است.

وی گفت: در شهرستان‌های استان تعدادی کارگاه‌های تولیدی راکد و نیمه راکد داریم و برخی از این کارگاه‌ها نیز می‌توانند با مشارکت بنیاد تعاون بسیج فعال شوند.