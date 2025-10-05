به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، بیست‌وسومین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن کشور روسیه ۱۵ تا ۱۸ اکتبر (۲۳ تا ۲۶ مهرماه) با شرکت اسحاق عبدالهی به نمایندگی از کشورمان در رشته قرائت تحقیق و در شهر مسکو برگزار خواهد شد.

کمیته اعزام و دعوت از قاریان، اسحاق عبدالهی، قاری ممتاز کشورمان از استان قم و قاری و مؤذن حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران را برای حضور در این رقابت جهانی برگزیده است.

وی سال گذشته در بخش آوایی چهل‌وهفتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (آذر ۱۴۰۳/تبریز) رتبه پنجم رشته قرائت تحقیق بخش آقایان را کسب کرد.

اسحاق عبدالهی معلم قرآن و دارای رتبه اول مسابقه‌های کشوری بسیج و هلال احمر است و از دیگر رتبه‌های وی کسب رتبه چهارم رشته قرائت تحقیق در سومین دوره مسابقه بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم جایزه کربلا به عنوان نماینده آستان مقدس حضرت معصومه (س) است.

در رویداد امسال ایران فقط در رشته قرائت قرآن کریم، نماینده اعزامی دارد.