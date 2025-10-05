پخش زنده
امروز: -
یک عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در فهرست دو درصد دانشمندان پر استناد و برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: بر اساس آخرین رتبهبندی معتبر جهانی که توسط دانشگاه استنفورد منتشر شده است، یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی تربتجام در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد و برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفت.
احمد رحیمی افزود: در این ارزیابی، دکتر وحید رحمانیان، عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی تربت جام، موفق به کسب این جایگاه ارزشمند علمی شدند.
وی ادامه داد: این فهرست که با استفاده از داده های پایگاه استنادی «اسکوپوس» تهیه میشود، پژوهشگرانی را معرفی میکند که آثار علمی آنها بیشترین میزان استناد و تأثیرگذاری را در حوزههای تخصصی خود داشته است.
دکتر رحمانیان پیش تر نیز بر اساس ارزیابی ISC و پایگاه اسکوپوس، در سال ۲۰۲۳ در جمع دو درصد پژوهشگران برتر دنیا در حوزه پزشکی بالینی قرار گرفته بودند.