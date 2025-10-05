به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی بخش شجاعی با بیان اینکه با هدف کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها ، تعاون روستایی استان سیب باغداران را به صورت توافقی بین ۳۵ تا ۶۰ هزار تومان خریداری می کند، افزود: هم اکنون محصول باغداران سیب در ده مرکز خرید انجام می شود.

وی مهمترین اهداف خرید توافقی سیب حمایت از باغداران استان و تنظیم بازار میوه شب عید است، گفت: البته بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی از اولویت سیاست‌های سازمان تعاون روستایی به شمار می‌رود.

مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: هزینه پرداختی به باغداران هزینه ای است که فقط بابت میوه پرداخت می شود و بقیه هزینه ها شامل بسته بندی، برداشت، حمل و تخلیه توسط تعاون روستایی پرداخت می شود.