مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، امسال حدود ۹۴۸ کیلومتر خط انتقال راه‌اندازی می‌شود که تاکنون ۲۵۵ کیلومتر آن وارد مدار شده است.

میرزایی» در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه از زمان تأسیس شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در سال ۱۳۸۴ تاکنون، بیش از ۱۲ هزار کیلومتر خط انتقال عمدتاً با قطر ۵۶ اینچ، ۲۱۶ واحد تقویت فشار و ۲۴ مرکز بهره‌برداری را راه‌اندازی کرده است، گفت: در دولت چهاردهم، تاکنون ۶۸۰ کیلومتر خط انتقال و ۹ واحد کمپرسور در چهار ایستگاه تقویت فشار با سرمایه‌گذاری ۵۷۰ میلیون یورو راه‌اندازی شده و همچنین عملیات اجرایی ۲۲۹ کیلومتر خط انتقال و چهار ایستگاه تقویت فشار آغاز شده که تاکنون دو ایستگاه به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: طبق برنامه هفتم توسعه، امسال حدود ۹۴۸ کیلومتر خط انتقال راه‌اندازی خواهد شد که تاکنون ۲۵۵ کیلومتر آن به مدار آمده و بخش قابل توجهی در مراحل پایانی قرار دارد. همچنین سه ایستگاه تقویت فشار در برنامه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که شامل ۸ توربوکمپرسور است و تاکنون ۴ توربوکمپرسور عملیاتی شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در خصوص طرح‌های ذخیره‌سازی گاز گفت: طرح ذخیره‌سازی گاز سراجه با هدف افزایش ظرفیت از یک میلیارد مترمکعب به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در حال تکمیل است که بخش بالادستی این طرح به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌شود بخش پایین‌دستی تا پایان سال به بهره‌برداری کامل برسد. در حوزه پالایش، پالایشگاه ایلام در دو بخش شامل تکمیل مرحله نخست و راه‌اندازی مرحله دوم در دستور کار قرار دارد که امسال وارد مدار می‌شود.

میرزایی اضافه کرد: در قالب برنامه هفتم توسعه، احداث ۳۱۰۰ کیلومتر خط انتقال، ۱۲ ایستگاه تقویت فشار با ۳۴ واحد، پنج طرح ذخیره‌سازی و ۳۰ نقطه تبادلی در حوزه‌های صادراتی و پالایشی تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به طرح‌های شاخص منطقه‌ای گفت: در غرب کشور توسعه خط نهم سراسری برای تقویت خط صادراتی تبریز ـ بازرگان، طرح‌های متعدد در استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و همچنین طرح‌های شمال کشور از جمله رشت ـ سنگر، در مرکز کشور پل‌کده ـ نیزار و تقویت خط چهارم و هشتم در حال اجراست که بخشی از آنها به بهره‌برداری رسیده و بخشی دیگر در مراحل پایانی است.

تولید ورق‌های ویژه خطوط انتقال گاز برای نخستین بار در کشور

وی تصریح کرد: این شرکت علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، به ارتقای فناوری و بومی‌سازی تجهیزات توجه ویژه دارد. از جمله برای نخستین بار لوله‌های با ضخامت بالا و ورق‌های ویژه خطوط انتقال در داخل کشور تولید شده است. همچنین در بخش حفاری افقی (HDD) اجرای سه کیلومتر خط در قشم به ثبت رسیده و برای نخستین بار مطالعات ذخیره‌سازی در گنبد‌های نفتی انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بیان کرد: در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی استفاده از فناوری بازیافت انرژی در ایستگاه‌های تقویت فشار آغاز شده و به زودی عملیاتی می‌شود.