شرکت گاز استان تهران از آغاز طرح «همیار گاز» در پایتخت با هدف آموزش دانشآموزان بهعنوان سفیران فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی در مدارس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا اعوانی امروز در آیین آغاز طرح «همیار گاز» در مدارس استان تهران اظهار کرد: این طرح با برنامهریزی گسترده و همکاری مدیران، مسئولان و ناظران اچاسئی شرکت گاز پایتخت، امسال با رویکردی نوین و استفاده از فناوریهای آموزشی تازه، در سال تحصیلی جدید اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی، آموزش دانشآموزان بهعنوان سفیران فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی است تا نسل آینده بتواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ صحیح مصرف انرژی و ارتقای ایمنی ایفا کند، افزود: این طرح که سالهاست در استان تهران اجرا میشود، امسال با دقت و کیفیت بیشتری پیگیری شده است. ناظران اچاسئی شرکت گاز با حضور فعال در مدارس، آموزشهای لازم درباره نکات ایمنی، خطرهای احتمالی و روشهای مصرف بهینه گاز را به دانشآموزان ارائه میدهند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با بیان اینکه این آموزشها در قالب نشستهای تعاملی، همراه با بخشهای تئوری و عملی و پرسش و پاسخ برگزار میشود تا دانشآموزان بتوانند آموختههای خود را بهتر درک کنند، ادامه داد: پس از برگزاری دورههای آموزشی، دانشآموزانی که بیشترین مشارکت و آمادگی را نشان دهند، بهعنوان «همیار گاز» مدرسه معرفی میشوند. این دانشآموزان سفیران انرژی در مدرسه و خانواده خود هستند و مسئولیت انتقال فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز را بهعهده میگیرند.
آموزش صحیح و مستمر نسل آینده، کلید مصرف بهینه انرژی
اعوانی با تأکید بر اهمیت آموزش نسل جوان گفت: آموزش دانشآموزان نهتنها ایمنی خانوادهها را افزایش میدهد، بلکه سرمایهگذاری بلندمدتی در حوزه حفظ منابع انرژی و توسعه پایدار کشور است. معتقدیم آموزش صحیح و مستمر نسل آینده، کلید دستیابی به مصرف مسئولانه و بهینه انرژی در ایران است.
وی با اشاره به اینکه شرکت گاز استان تهران در کنار آموزشها، دانشآموزان را به خلق آثار هنری مانند نقاشی، شعر و کاردستی تشویق میکند، یادآور شد: این کار سبب میشود دانشآموزان خلاقیت و درک خود از مفاهیم ایمنی و مصرف بهینه را نشان دهند، همچنین به برترینها جوایز و هدایای فرهنگی اهدا میشود تا انگیزهای برای ادامه مشارکت ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران تصریح کرد: این طرح با همکاری مستمر آموزش و پرورش استان تهران بهعنوان نمونه موفقی از فرهنگسازی در مدیریت مصرف انرژی شناخته شده و نتایج قابل توجهی در کاهش حوادث ناشی از مصرف گاز و بهینهسازی مصرف انرژی در استان تهران داشته است.