منابع رسانهای از پایان فرایند رایگیری انتخابات پارلمانی در همه استانهای سوریه و آغاز شمارش آرا خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سانا، فرایند رایگیری در انتخابات پارلمانی سوریه در تمامی استانهای کشور به پایان رسید و صندوقهای رای در سراسر مناطق رایگیری بسته شد.
به گفته منابع رسمی، عملیات رایگیری که از صبح امروز آغاز شده بود، طبق برنامه و در فضایی آرام به پایان رسید. انتظار میرود روند شمارش آرا در مراکز انتخاباتی بلافاصله آغاز و نتایج اولیه در ساعات آینده اعلام شود.
مقامات انتخاباتی ادعا کردند که مشارکت گسترده مردم در این دوره از انتخابات، نشانهای از تمایل عمومی برای تداوم ثبات و بازسازی سیاسی کشور است.
انتخابات پارلمانی سوریه براساس قانون اساسی موقت و به طور غیرمستقیم و انتصابی برگزار میشود؛ به گونهای که دو سوم از تعداد کل ۲۱۰ کرسی نمایندگی پارلمان از طریق هیئتهای انتخاباتی منطقهای و یک سوم دیگر به طور مستقیم توسط «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد الجولانی» رئیس دولت موقت سوریه انتخاب میشوند.
این دوره پارلمان دو سال ونیم است و امکان تمدید آن تا سه سال وجود دارد.
هیئتهای انتخاباتی منطقهای متشکل از شش هزار نفر از چهرههای سرشناس و کارشناسان بودند و این بدان معناست که این چهرهها - به جای عموم مردم سوریه- برای انتخاب دو سوم نمایندگان پارلمان امروز رای دادند.
این هیئتهای منطقهای انتخاباتی را یک کمیته عالی تشکیل داده که اعضای آن را نیز احمد الشرع تعیین کرد. این کمیته ۱۵۷۰ نامزد را تأیید کرد که ۱۴ درصد آنها زن هستند.