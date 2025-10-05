نمایشگاه طرح اسوه بسیج با ارائه فعالیتهای یکساله ۸ پایگاه مقاومت سطح شهرستان آشتیان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نمایشگاه طرح اسوه برای معرفی پایگاهها و فعالیت آنها به مردم و ارائه فعالیتهای یکساله پایگاههای مقاومت بسیج در شهرستان آشتیان در معرض دید عموم قرار گرفت.
در این نمایشگاه ۸ پایگاه مقاومت بسیج آشتیان شرکت کرده بودند.
نمایشگاه طرح اسوه فرصتی برای معرفی الگوهای ارزشمند و تبادل ایده و تجربهها است و داستانی از همدلی و پشتکار را بیان میکند.
فعالیتهای پایگاهها در بخشهای آموزشی، جهادی، اقتصاد مقاومتی و... انجام شده است و خلاقیت و انگیزه چاشنی این فعالیتهاست و میتواند گامی موثری در مسیر تقویت توانمندیهای علمی و فرهنگی و زمینه ساز پرورش استعدادهای برتر در آینده شود.