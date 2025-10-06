پخش زنده
کاشت گوجه فرنگی در هزار و ۱۰۰ هکتار از مزارع سرزه و رضوان بخش فین شهرستان بندرعباس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول جهاد کشاورزی سرزه و رضوان بخش فین گفت: ارقام کشت شده برنتا، افرا، بریبیو و سانسید است.
امین هاشمی فر افزود: میانگین برداشت محصول ۵۵ تن در هکتار است.
وی پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت۶۰ هزار تن گوجه فرنگی روانه بازار مصرف شود.
مسئول جهاد کشاورزی سرزه و رضوان بخش فین گفت: امسال به علت استفاده از ارقام مقاوم به بیماری و بهره گیری از کودهای مناسب، تولید محصول نسبت به پارسال ۵ درصد افزایش مییابد.
هاشمی فر افزود: محصول برداشت شده به استاهای کرمان، یزد، اصفهان، تهران، مشهد گرگان، سمنان، تبریز، قم و دیگر نقاط کشور ارسال میشود.