به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول جهاد کشاورزی سرزه و رضوان بخش فین گفت: ارقام کشت شده برنتا، افرا، بریبیو و سانسید است.

امین هاشمی فر افزود: میانگین برداشت محصول ۵۵ تن در هکتار است.

وی پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت۶۰ هزار تن گوجه فرنگی روانه بازار مصرف شود.

بیشتر بخوانید: آغازکشت گوجه‌فرنگی در زمین‌های کشاورزی بستک

مسئول جهاد کشاورزی سرزه و رضوان بخش فین گفت: امسال به علت استفاده از ارقام مقاوم به بیماری و بهره گیری از کود‌های مناسب، تولید محصول نسبت به پارسال ۵ درصد افزایش می‌یابد.

هاشمی فر افزود: محصول برداشت شده به استا‌های کرمان، یزد، اصفهان، تهران، مشهد گرگان، سمنان، تبریز، قم و دیگر نقاط کشور ارسال می‌شود.