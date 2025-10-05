به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بستک پیش‌بینی کرد: بیش از ۱۲ هزار تن گوجه فرنگی از این زمین‌های کشاورزی این شهرستان برداشت شود.

کشت گوجه فرنگی در شهرستان بستک تا پایان مهر ادامه دارد.

سعدالله رحمانی گفت: آبیاری گوجه‌فرنگی‌های کشت شده به صورت نوین صورت می‌گیرد که این امر علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، موجب بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری می‌شود.

وی افزود: رقم‌های کشت شده بریویو، برنتا و بدرو که به صورت نشایی کشت شده است.

بیشتر بخوانید؛ بازگشایی مسیر ساخت جاده بین مزارع در شهرستان رودان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: روستا‌های دهنگ، لاورمیستان، کوهیج و انوه مناطق کشت گوجه‌فرنگی در شهرستان بستک است.

رحمانی افزود: محصول برداشت علاوه بر نیاز بازار داخلی به کشور‌های حوزه خلیج فارس ارسال می‌شود.

برداشت گوجه فرنگی از نیمه نخست دی آغاز می‌شود و تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه می‌یابد.