کشاورزان بستکی کشت گوجه فرنگی را در ۳۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بستک پیشبینی کرد: بیش از ۱۲ هزار تن گوجه فرنگی از این زمینهای کشاورزی این شهرستان برداشت شود.
کشت گوجه فرنگی در شهرستان بستک تا پایان مهر ادامه دارد.
سعدالله رحمانی گفت: آبیاری گوجهفرنگیهای کشت شده به صورت نوین صورت میگیرد که این امر علاوه بر صرفهجویی در مصرف آب، موجب بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری میشود.
وی افزود: رقمهای کشت شده بریویو، برنتا و بدرو که به صورت نشایی کشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: روستاهای دهنگ، لاورمیستان، کوهیج و انوه مناطق کشت گوجهفرنگی در شهرستان بستک است.
رحمانی افزود: محصول برداشت علاوه بر نیاز بازار داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس ارسال میشود.
برداشت گوجه فرنگی از نیمه نخست دی آغاز میشود و تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه مییابد.