به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از فرماندهان ارشد و کارکنان نیروی انتظامی در هفته نیروی انتظامی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در سخنرانی‌های مستمر رهبر معظم انقلاب، بار‌ها به «محور اقتدار» اشاره شده و نیروی انتظامی به‌عنوان رکن اساسی این محور، همواره از نخستین روز‌های تأسیس، نقطه تلاقی امنیت، اطلاعات و اجرای عدالت بوده است.

وی با قدردانی از زحمات و ایثار نیروی انتظامی، خطاب به آنها گفت: شما همواره پیش‌قدم در دفاع از جان و مال مردم، در مهار تهدید‌ها و در حفظ آرامش جامعه بوده‌اید؛ این جمع، به‌واسطه رفاقت، همبستگی و ایمان به رهبر معظم انقلاب توانسته است نقش محوری خود را در ساختن آینده‌ای روشن برای مردم ایفا کند.

امام جمعه مشهد با اشاره به دستاورد‌های بزرگ نیروی انتظامی ادامه داد: به طور مثال در دفاع مقدس ۱۲ روزه، دشمن در مواجهه با نهاد فراجا و مراکز انتظامی، نتوانست نقطه ضعفی برای تهاجم پیدا کند و بر نیروی انتظامی به‌عنوان پشتوانه اصلی دفاع، هرگز غلبه‌ای نپذیرفت.

او ادامه داد: در دو سال گذشته، به‌ویژه در مرز‌های شرقی، تعداد چشمگیری از عزیزان ما در نیروی فراجا به شهادت رسیدند که نشانگر تعهد بی‌دریغ این نیرو در محافظت از مرز و مردم است.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه یکی از چالش‌های کار نیروی انتظامی تنوع بیش از حد ماموریت‌ها است، افزود: این فشار کاری منجر به خستگی، کاهش کارایی و بروز نارضایتی در میان مأموران می‌شود.

او ادامه داد: همچنین در مناطق دوردست، گاهی درخواست‌های شهروندان به‌سرعت پاسخ داده نمی‌شود یا به صورت نامناسب به مقامات بالاتر ارجاع می‌شود؛ نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی به نهاد فراجاست.

امام جمعه مشهد گفت: بسیاری از مأموران جوان بین ۲۰ تا ۲۳ سال بدون تجربه کافی در مواجهه با مسایل پیچیده از جمله بررسی خانه فساد، مقابله با ترافیک سنگین یا انجام عملیات‌های ضد تروریستی به‌سر می‌برند و این موضوع می‌تواند خطا‌های اجرایی و ناتوانی در رفع به موقع مشکلات را به‌بار آورد.

آیت الله علم الهدی هماهنگی نداشتن در استفاده از سامانه‌های دیجیتال را از دیگر چالش‌های فراجا دانست و تاکید کرد: ثبت و پیگیری درخواست‌ها به صورت کاغذی یا در سامانه‌های پراکنده باعث تکرار، اشتباه و تاخیر در ارایه خدمات می‌شود.

هفته نیروی انتظامی از ۱۳ مهرماه آغاز شده است.