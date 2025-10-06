پخش زنده
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از صدور حکم جریمه سنگین برای قاچاقچی کالا در شهرستان عسلویه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان عسلویه به پروندهای در زمینه قاچاق کالا به ارزش یکهزار و ۵۸۱ میلیارد ریال رسیدگی کرد.
وی افزود: پس از بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک گمرکی معتبر از سوی متهم، اتهام قاچاق کالا محرز شناخته شد و شعبه مربوطه ضمن ضبط کالاهای مکشوفه، متخلف را به پرداخت یکهزار و ۵۸۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
به گفته رایگانی، شعبه رسیدگیکننده همچنین ۱۱۵ میلیارد ریال دیگر، معادل ارزش شناور حامل سوخت قاچاق، به میزان جریمه اضافه کرده و در مجموع، متهم به پرداخت یکهزار و ۶۹۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان اظهار کرد: با گزارش و اقدام بهموقع سربازان گمنام امام زمان (عج) مبنی بر کشف محموله قاچاق از یک شناور، پرونده این تخلف تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.